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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم خسارة كأس العالم.. رئيس الأرجنتين يعد بإجازة رسمية احتفالًا بمنتخب التانجو

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
إسراء أشرف

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عزمه إعلان عطلة وطنية في اليوم الذي يحدده لاعبو المنتخب والجهاز الفني للاحتفال مع الجماهير، عقب العودة إلى البلاد بعد إنهاء مشوار كأس العالم 2026 بالحصول على المركز الثاني.

وأوضح ميلي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذي سيختاره المنتخب لتنظيم الاحتفال الشعبي، موجهًا رسالة شكر إلى اللاعبين والجهاز الفني، ومؤكدًا فخره بما قدمه الفريق خلال البطولة.

ويترقب الشارع الأرجنتيني وصول بعثة المنتخب بقيادة المدرب ليونيل سكالوني إلى العاصمة بوينوس آيرس، وسط حالة من الترقب بشأن شكل الاستقبال الرسمي والشعبي، في ظل عدم الإعلان حتى الآن عن برنامج الاحتفالات أو موعدها النهائي.

من جانبه، أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن جزءًا من بعثة المنتخب سيعود إلى البلاد، في حين سيتوجه عدد من اللاعبين مباشرة إلى أنديتهم أو لقضاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاحتفال الجماهيري سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعدت في وقت سابق أكثر من سيناريو لاستقبال المنتخب، من بينها إقامة احتفال رسمي في القصر الرئاسي، كما جرى تعليق عدد من المنافسات المحلية لتسهيل عودة البعثة، في وقت حرصت فيه الجماهير على الاحتشاد في الشوارع عقب خسارة النهائي، تقديرًا للمشوار الذي قدمه المنتخب في البطولة.

وفي رسائله الأخيرة، أشاد ميلي بما قدمه ليونيل ميسي طوال مسيرته الدولية، مؤكدًا أن قائد المنتخب منح الشعب الأرجنتيني لحظات تاريخية ستظل راسخة في الذاكرة، كما أثنى على المدرب ليونيل سكالوني، واصفًا إياه بالقائد الاستثنائي، ومتمنيًا له النجاح في أي قرار سيتخذه بشأن مستقبله مع المنتخب.

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