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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ، لحسم مصيرهم في تنسيق الجامعات 2026 .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم لحسمه بتاريخ أو يوم محدد 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 من المقرر أن يكون بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمع النتيجة واعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

وتخطط وزارة التربية والتعليم لأن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أسبوعين ، حيث قالت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون إما آخر يوليو الجاري أو أول أغسطس على أقصى تقدير

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

وردا على الاستفسارات الواردة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ، توضح إدارة موقع صدى البلد ما يلي :

إن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد سيكون في نفس يوم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أسبوعين

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

على جميع طلاب الثانوية العامة 2026 أن يترقبوا ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد قريباً 

حيث قام موقع صدى البلد بتفعيل رابط مباشر وسريع للحصول على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا

للدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الآن الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، هو رابط سريع ومباشر يتيح للطالب الحصول على درجاته في كل المواد

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن لطلاب الثانوية العامة 2026 الأن تسجيل بياناتهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس ، للحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها 

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

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