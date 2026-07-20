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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى ولد النبي محمد؟.. حقيقة ميلاده في 12 ربيع الأول عام الفيل

المولد النبوي
المولد النبوي
محمد شحتة

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، يتجدد اهتمام المسلمين بمعرفة تفاصيل السيرة النبوية، ومن أكثر المسائل التي يكثر السؤال عنها تاريخ ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهل وُلد بالفعل في 12 ربيع الأول من عام الفيل أم أن هناك أقوالًا أخرى لدى علماء السيرة والتاريخ.

وقد تناول العلماء هذه المسألة بالبحث، فاتفقت المصادر على أن مولده كان في عام الفيل، بينما اختلفت الروايات في تحديد اليوم من شهر ربيع الأول، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن الرأي الراجح وأسباب هذا الاختلاف.

متى ولد النبي محمد؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد يوم الاثنين: 12/ ربيع الأول/ عام الفيل وهذا هو أشهر الأقوال وما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا، لتحسم الجدل الذي يتجدد كل عام، حول صحة مولد النبي في يوم 12 من ربيع الأول، حيث يزعم البعض أنه ليس يوم مولده بل يوم وفاة النبي.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أمر مقطوع بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، فقد علِمَ الله- سبحانه وتعالى- قدرَ نبيه، فعرَّف الوجودَ بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على العالمين وحُجَّته.

وقالت دار الإفتاء إن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان؛ بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: 3].

هل احتفل السلف بالمولد النبوي؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية، على أن جماهيرُ العلماء سلفًا وخلفًا أكدت على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل ألَّف في استحباب ذلك جماعةٌ من العلماء والفقهاء، بَيَّنُوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العمل؛ بحيث لا يبقى لمَن له عقل وفهم وفكر سليم إنكارُ ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي: وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفالِ بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

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