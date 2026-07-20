نقل 14 مصابًا في حادث طريق شبرا - بنها الحر إلى مستشفى قليوب التخصصي

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم نقل 14 مصابًا في حادث التصادم الذي وقع على طريق شبرا - بنها الحر إلى مستشفى قليوب التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن جميع المصابين يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية والعلاج داخل المستشفى، مع تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية لحين استقرارها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق شبرا - بنها الحر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما جرى توزيع المصابين على عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.