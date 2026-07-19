نائب رئيس جامعة بنها تتفقد اختبارات القدرات بـ علوم الرياضة والفنون التطبيقية

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، جولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي علوم الرياضة والفنون التطبيقية بالجامعة ، رافقها الدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية ، والدكتور تامر عرفه القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة ، والدكتور محمد نبهان وكيل كلية علوم الرياضة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مني نصر وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الجزار وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وتفقدت نائب رئيس الجامعة ، لجان الاختبارات بالكليتين ، واستطلعت آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم كُلٌّ في تخصصه ، مؤكدة حرص جامعة بنها علي توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، انه قد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار قدرات للعام الدراسي 2026/2027م من خلال تجهيز اللجان والمدرجات وتوفير كافة الأدوات اللازمة داخل كليات الجامعة لتيسير أداء الاختبارات للطلاب.



يذكر أن اليوم انطلقت أول أيام أداء اختبارات القدرات، بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.