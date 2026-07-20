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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق غير متوقع من ابراهيم فايق بعد هدف إسبانيا في الأرجنتين

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ميرنا محمود

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

و علق الإعلامي إبراهيم فايق عبر فيسبوك كاتبا: برضه الارجنتين هتكسب برضه عادي.

وجاء الهدف في الدقيقة 106 من الشوط الاضافي الثاني عبر اللاعب فيران توريس بمتابعة امام المرمى بقذيفة صاروخية داخل شباك إيميليانو حارس الأرجنتين.

تشكيل إسبانيا ضد الأرجنتين
 

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز داني أولمو.

خط الهجوم: أويارزابال، لامين يامال، باينا.

منتخب إسبانيا منتخب الأرجنتين ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية نهائي كأس العالم

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