محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل

نعى المخرج محمد دياب، الموسيقار الراحل هاني شنودة، الذي وافته المنية عن عمر ٨٣ عاما.

وكتب محمد دياب عبر حسابه على فيسبوك: “الله يرحم الموسيقار الكبير هاني شنودة إنسان لم تشوهه الحياة ولا الأضواء ولا النجاح.. كان مثالا للتفاؤل والإيجابية ولم يفقد براءته لآخر لحظة.. دي الناس اللي لما بنفقدها بنحس الدنيا بقت أكثر وحشة”.

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.