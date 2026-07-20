قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن قتل عنصرين من الجهاد الإسلامي في غارتين وسط غزة
العملة الخضراء .. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
الشرق الأوسط على حافة الانفجار .. أمريكا تدفع بمقاتلات إف-35 وإف-16 مع تصاعد أزمة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل

هاني شنودة
هاني شنودة
سارة عبد الله

نعى المخرج محمد دياب، الموسيقار الراحل هاني شنودة، الذي وافته المنية عن عمر ٨٣ عاما.

وكتب محمد دياب عبر حسابه على فيسبوك: “الله يرحم الموسيقار الكبير هاني شنودة إنسان لم تشوهه الحياة ولا الأضواء ولا النجاح.. كان مثالا للتفاؤل والإيجابية ولم يفقد براءته لآخر لحظة.. دي الناس اللي لما بنفقدها بنحس الدنيا بقت أكثر وحشة”.

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.

هاني شنودة محمد دياب الراحل هاني شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

اتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

ترشيحاتنا

حكم الودائع البنكية

حكم الودائع البنكية والقروض.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: المؤمن بطبيعته يتصف بالحياء وغيابه مؤشر على ضعف الإيمان

دعاء المساء بعد صلاة العصر

دعاء المساء بعد صلاة العصر.. أفضل الأذكار المستحبة حتى غروب الشمس من السنة النبوية

بالصور

طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد