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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اعتذار عن عدم حضور العزاء.. يسرا تنعى هاني شنودة برسالة وداع مؤثرة

هاني شنودة
هاني شنودة
سارة عبد الله

نعت الفنانة يسرا، الموسيقار الراحل هاني شنودة، برسالة مؤثرة بعد وفاته عن عمر يناهز ٨٣ عاما.

وكتبت يسرا عبر حسابها على انستجرام: "وداعًا الموسيقار الكبير هاني شنودة فنان استثنائي ترك إرثًا خالدًا في الموسيقى والسينما، وسيظل اسمه حاضرًا بأعماله التي صنعت وجدان أجيال. خالص العزاء لأسرته ومحبيه، وآسفة لعدم حضوري لوجودي خارج البلاد".

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.

هاني شنودة يسرا انستجرام الموسيقار الكبير هاني شنودة

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