بـ آية قرآنية | المهن السينمائية تنعى سيد الأهل

حرصت نقابة المهن السينمائية، على نعي المخرج محمد علي سيد الأهل، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم».

نعي نقابة المهن السينائية

وأضاف البيان: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المخرج/ محمد علي سيد الأهل - شقيق الزميلة المخرجة/ علياء علي سيد الأهل، ونجل الزميل الراحل المخرج/ علي سيد الأهل- رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتليفزيون سابقا، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».