فيلم 7DOGS يحقق 249.7 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر

يواصل فيلم 7DOGS، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، تحقيق أرقام قياسية في دور العرض، بعدما اقترب من كسر حاجز 250 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.

ووصلت الإيرادات الإجمالية للفيلم إلى 249 مليونًا و700 ألف جنيه، ليواصل ترسيخ مكانته بين أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، مدعومًا بإقبال جماهيري كبير منذ انطلاق عرضه، في تأكيد جديد على النجاح الاستثنائي الذي يحققه داخل دور السينما.

فيلم 7DOGS بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، مونيكا بيلوتشي، هنا الزاهد، تارا عماد، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، سلمان خان، ماكس هوانج، جيانكارلو إسبوسيتو، مارتن لورانس وآخرين ودارت الأحداث حول تتمحور الأحداث حول خالد العزازي عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.