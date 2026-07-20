انهيار شقيقة الفنان أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

انهارت شقيقة الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي أثناء مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، في مشهد مؤثر حاول خلاله أقاربها وأصدقاؤها تهدئتها.



وكانت مراسم التشييع قد بدأت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدًا لدفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الفيوم.



غيب الموت الممثل المصري أحمد جلال عبد القوي عن عمر 42 عامًا، بعد صراع مع ورم سرطاني في منطقة الحجاب الحاجز، وهو نبأ أثار حالة من الحزن في الوسط الفني بمصر والعالم العربي.



اشتهر الفنان الراحل بأدائه دور "أحمد" ابن شخصية "عبد الحميد دراز" التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "حضرة المتهم أبي" عام 2005.وجاء رحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الفنية، إذ تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة، تاركًا حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.