حبس شخص 3 أشهر في سب وقذف الخطيب على فيسبوك

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بعد اتهامه في واقعة سب وقذف رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب عبر موقع "فيس بوك".

البداية كان ببلاغ إلى النائب العام، تضمن شكوى ضد حساب على موقع "فيس بوك" يحمل اسم "Aly Alsisi"، اتهم صاحبه بنشر عبارات مسيئة تضمنت سبًا وقذفًا، إلى رئيس النادي الأهلي.

وأثبتت التحريات لكية المتهم للحساب وإدارته له، وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى المحاكمة، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها بإدانته.