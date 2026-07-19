تغريم إعلامي 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف سما المصري

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم إعلامي مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية المقامة من سما المصري، لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم على خلفية دعوى أقامتها سما المصري، اتهمت فيها حنفي السيد بنشر مقاطع فيديو وعبارات تضمنت إساءات بحقها، معتبرة أن ما نُشر ألحق بها أضرارًا أدبية وشخصية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكشفت التحقيقات أن جهات التحقيق فحصت المحتوى الرقمي محل البلاغ، وتأكدت من نسبته إلى المتهم، كما استمعت إلى أقوال طرفي النزاع، قبل أن توجه له اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والسب والقذف والتشهير.

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، التي انتهت إلى إدانته، وقضت بتغريمه 100 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم.