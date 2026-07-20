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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد موسي عن طرد لاعب الأرجنتين: منتخب الفساد سارق البطولات

أحمد موسي
أحمد موسي
ميرنا محمود

شهدت الدقيقة 94 من عمر مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين، والتي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي كأس العالم 2026، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، طرد إنزو فيرنانديز نجم الأرجنتين.

وعلق الإعلامي أحمد موسي عبر حسابه بموقع اكس كاتبا: طرد البلطجي انزو لاعب منتخب الفيفا الأرجنتيني، بلطجة مش كوره من منتخب الفساد سارق البطولات .


وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الأرجنتين وإسبانيا بالتعادل السلبي قائما حتى الآن في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026

وبهذه النتيجة يحتكم الفريقين لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت بداية المباراة فرصة حقيقة للمنتخب الإسباني، والذي كاد آن يحرز هدف التقدم عن طريق لامين يامال قبل أن يخرجها دفاع الأرجنتين.

وجاءت فرصة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يخرجها الحارس أوناي سيمون قبل ميسي.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين للإصابة، ويخوض نيكولاس أوتاميندي اللقاء بدلا منه.

إسبانيا الأرجنتين ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية نهائي كأس العالم

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