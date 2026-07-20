٨٠ دقيقة.. ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال

مرت 80 دقيقة من مباراة الأرجنتين و إسبانيا ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026.

وشهدت بداية المباراة فرصة حقيقة للمنتخب الإسباني، والذي كاد آن يحرز هدف التقدم عن طريق لامين يامال قبل أن يخرجها دفاع الأرجنتين.

وجاءت فرصة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يخرجها الحارس أوناي سيمون قبل ميسي.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين للإصابة، ويخوض نيكولاس أوتاميندي اللقاء بدلا منه.

وشهدت بداية انطلاق الشوط الثاني تمريرة خاطئة من دفاع الأرجنتين وصلت إلى أليكس بائينا لاعب المنتخب الإسباني الذي توغل ثم سدد الكرة أمسكها بسهولة حارس المنتخب الأرجنتيني

وشهدت الدقيقة 63 تصويبه قوية من داني أولمو أطلق حيث فشل إيمليانو مارتينيز في السيطرة عليها فذهبت لركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 67 سيطرت إسبانيا على أحداث المباراة حيث أرسل لامين جمال عرضية مطلقة انقض عليها فيران توريس برأسه فأمسك الكرة بصعوبة حارس الأرجنتين …

وفي الدقيقة 78 اقتربت إسبانيا من إحراز الهدف الأول بعد حصار لاروخا للمنتخب الأرجنتيني يستمر حيث أطلق كوبارسي تصويبة صاروخية أنقذ الكرة بصعوبة الحارس إيمليانو مارتينيز أفضل لاعبي المنتخب الأرجنتيني.



تشكل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيميرك لابورت- مارك كوكوريا.

وسط الميدان: رودري- فابيان رويز- داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال- أليكس باينا- ميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاجليافيكو.

خط الوسط: دي بول، جونزاليس، إنزو فرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.