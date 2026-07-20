"الطفولة والأمومة" و"الهلال الأحمر المصري" ينظمان تدريب «المنقذ الصغير»

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تدريبًا لعددًا من سفراء الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ضمن برنامج «المنقذ الصغير»، بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات الصحة والسلامة، وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للمواقف الطارئة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه مجتمعه، وذلك في إطار بروتوكول تعاون موقع بين الجانبين.

وشهد التدريب تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تعتمد على التعلم بالترفيه، من خلال الألعاب الجماعية والتدريبات العملية، مع استخدام وسائل عرض متنوعة وكتيبات توضيحية لدعم العملية التدريبية.

وتضمن البرنامج تدريب الأطفال على عدد من المحاور الأساسية، من بينها: الإسعافات الأولية، الاستعداد للتعامل مع المواقف الطارئة في المنزل والطريق، مفاهيم السلامة، السلوكيات الصحية السليمة، التغيرات المناخية.

ويهدف برنامج «المنقذ الصغير» إلى نشر ثقافة الحد من مخاطر الكوارث داخل المجتمعات المدرسية، وتعزيز مهارات الأجيال الجديدة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال أنشطة تفاعلية تُنفذ على مدار العام، مستهدفًا الأطفال من سن 9 إلى 14 عامًا.

ويسعى البرنامج إلى تنمية ثقة الأطفال بأنفسهم، وإكسابهم المهارات الحياتية اللازمة، وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا لمواجهة التحديات.