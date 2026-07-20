أكد السفير صلاح عبد الصادق مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والاتفاقيات، أن هناك خطوة تعد الأولى بين مصر وألمانيا.

وأضاف السفير صلاح عبد الصادق مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والاتفاقيات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن وزير التعليم يوقع إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية.

وتابع السفير صلاح عبد الصادق مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والاتفاقيات، أن وتستهدف الشراكة الجديدة نقل الخبرات والتجارب الألمانية الرائدة إلى منظومة التعليم الفني المصرية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وفق أحدث المعايير العالمية، ورفع كفاءة الخريجين.

وأشار إلى أن هدف المبادرة إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل، مع منح الطلاب شهادات ألمانية معتمدة، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة تعليم فني حديثة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية.

