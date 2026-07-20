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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب قطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب قطاع غزة
استشهاد 3 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب قطاع غزة
أ ش أ

استشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد المواطن الفلسطيني محمود صالح متأثرًا بجروحه جراء قصف الاحتلال لمركبة على مفترق الغفري وسط مدينة غزة في وقت سابق.

من جهة أخرى.. أصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف وإطلاق نار من الاحتلال على مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في القطاع، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بعد قصف مسيرة للاحتلال مركبة قرب المستشفى البريطاني جنوب غرب مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في انفجار مسيرة للاحتلال قرب مسجد معاوية بمواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة برصاصة في الرأس في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من ناحية ثانية.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، وتمركزت في منطقة "باب الزقاق" وعلى شارع القدس- الخليل، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات، وفقا لمصادر أمنية.

فيما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساكن الفلسطينيين في قرية التوانة ببلدة مسافر يطا جنوب الخليل، ما تسبب في حالة رعب لدى الأطفال والنساء، وفقا للناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل أسامة مخامرة.

كما اعتقل جنود الاحتلال رئيس المجلس القروي في التوانة محمد ربعي، ورئيس المجلس القروي في سوسيا نصر النواجعة، كما أصيبت مسنة فلسطينية برضوض جراء اعتداء المستوطنين عليها.

من جهة أخرى.. توقفت عملية ضخ المياه من آبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك، شمال الضفة الغربية، بشكل مؤقت، عقب اعتداء جديد نفذه مستوطنون استهدف البنية التحتية لشبكة المياه في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اعتدوا على خطوط المياه وخرّبوها، ما أدى إلى تعطّل عملية الضخ وانقطاعها مؤقتًا، في انتظار إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل الآبار.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تكرار استهداف آبار عين سامية، التي تُعد مصدرًا رئيسًا لتزويد عدد من التجمعات الفلسطينية بالمياه، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الاعتداءات على إمدادات المياه.

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصادر طبية طائرات الاحتلال استشهد المواطن الفلسطيني محمود صالح

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