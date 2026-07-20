وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة حنان مجدى محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وتعزيز التحول الطاقى فى المحافظة، وتحفيز التنمية النظيفة والاعتماد على الطاقة المتجددة فى المشروعات التنموية فى نطاق المحافظة، وتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة واقامة محطات لتخزين الطاقة فى اطار خطة محافظة الوادي الجديد للتنمية الزراعية والتصنيع والتوسع العمرانى

ناقش الاجتماع بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، محاور خطة التنمية بالمحافظة ومن بينها محور الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الشمسية ، وكذلك خطة تأمين التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بالوادي الجديد، بما يساهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين ، وتم استعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات لدعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة فى نطاق المحافظة ، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة فى مناطق الداخلة والخارجة والفرافرة وابومنقار وتم استعراض مشروع للطاقة الشمسية وبطاريات التخزين المتصلة لدعم التغذية الكهربائية فى منطقة الفرافرة ، فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي فى نطاق محافظة الوادي الجديد

قال الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة العمل تقوم على التنسيق الدائم والتعاون المستمر للارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية ودعم خطط التنمية في مختلف محافظات الجمهورية ، لاسيما محافظة الوادي الجديد من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار فى المحافظة ، موضحا استراتيجية الطاقة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة، مضيفا ان محافظة الوادي الجديد تعد نموذجا فى تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لانتاج الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير التغذية لمشروعات الاستثمار الزراعي والمصانع، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدا بما تقوم به المحافظة فى اطار رؤية الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبها أكدت الدكتورة حنان مجدى محافظ الوادي الجديد ، ان المحافظة تمتلك الموارد الطبيعية والمساحات الشاسعة ومناطق هى الأفضل على مستوى الجمهورية لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية موضحةً، جهود التعاون المستمرة مع الوزارة لمساندة استراتيجية التنمية ودعم خطة التوسع وتدعيم شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة، مؤكدة ًحرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لاستغلال مواردها الطبيعية وما تتمتع به من سطوع شمسي على مدار العام في إقامة محطات طاقة شمسية جديدة والاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة