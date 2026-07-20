إخلاء سبيل عامل الخردة بدمياط ومنحه 30 ألف جنيه

قررت النيابة العامة بدمياط إخلاء سبيل، رامى.ف ، عامل الخردة من قريه البصارطه التابعه لمركز دمياط ، وتوجهت لهم تهمه الاستيلاء على المال العام، وذلك فى الواقعة التى حملت الرقم 9383 جنح مركز دمياط

البداية كانت بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر شخصا يقف بمنطقة إصلاحات بالطريق الدولى الرابط بين دمياط - بورسعيد، يقوم بتجميع الخردوات ممسكا بقطع حديدية، ما دفع أحد الأشخاص لتصويره، وتأكيد أن المتهم يتعدى على الممتلكات العامة.

وتبين أن المتهم هو رامى ابن قرية البصارطة التايعة لمركز دمياط، وهو أب لطفلين، سبق اتهامه فى قضايا مخدرا.ت آخرها منذ عدة أشهر، ترك عمله فى صناعة الأثاث ليتجه إلى تجميع الخردة والبلاستيك لبيعها.

انتشار فيديو

عقب انتشار الفيديو، فحصت الأجهزة الأمنية مقاطع الفيديو بشأن الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه والتى أقرت باخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

صرحت والدة العامل ، أن ابنها كان يقوم بالتقاط بعض المسامير من الأرض على الطريق الدولى ما بين دمياط وبورسعيد، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه دون أن يرتكب جريمة، ويقوم يوميا بالتوجه إلى الطرق العامة والشوارع لالتقاط الخردة وبيعها وتعتبر هذه المهنة هى على حسب كلام والدته "أكل عيشه" .

كان بيعمل نجار

وأشارت والدته إلى أن ابنها العامل كان يعمل نجارا ونتيجة لغلق عدد كبير من الورش قام بالعمل بالخردة عشان يصرف على أطفاله ويصرف على والدته.

يعول أسرته

وقد كشفت زوجته تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن زوجها يعمل من أجل إعالة طفليه، وأنه لم يرتكب أي جريمة، بل لديه أطفال وفي حاجة لمصاريف وكان في حاجه لسداد مصاريف التقديم المدارس لأبنائه .

وتابعت قائلة "جوزي نزل يلم خردة وبلاستيك علشان يصرف على عياله ويعرف يقدملهم على المدرسة، وكان ماشي في طريق بلدنا، مش في مكان غريب، ومعرفش الشخص اللي صور الفيديو واتهمه بالسرقة ليه عمل كده".

نقابة صناع الأثاث

ومن جانبها أعلنت نقابة صناع الأثاث بدمياط عن صرف مبلغ ٣٠ ألف جنيه له ولأسرته ومتابعه إجراءات القبض عليه من قبل أحد المحامين التى تم الاتفاق معه لمتابعة القضية وتوضيح الأمر بأنه لم يكن يقوم بالسرقة ولكن كان يعمل في تجميع الخردة من الطرق، كما أوضحت النقابة أنه سيتم توفير فرصة عمل له فى معرض الأثاث، للعيش بشكل كريم له ولأسرته.