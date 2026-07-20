طب دمياط تستعد لتشغيل مستشفى الغالي الجامعي | صور

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين ،اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، بحضور الدكتور باسم الديك، عميد الكلية، الدكتور حمزة قابيل، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الطبية، الدكتورة نصرة أيوب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد الجمل، وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة متابعة المنشآت.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة الاستعدادات المبدئية لتشغيل مستشفى الغالي الجامعي بالشعراء، وذلك في ضوء الوصول إلى المراحل النهائية من أعمال تأهيل المبنى وتجهيزه، بما يضمن جاهزيته لبدء تقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي أن تشغيل مستشفى الغالي الجامعي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة جامعة دمياط لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي، مشيرًا إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية متميزة لأبناء محافظة دمياط، إلى جانب دوره في دعم العملية التعليمية والتدريب الإكلينيكي لطلاب الكليات الطبية، بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة وفق أحدث المعايير.

كما ناقش الاجتماع التصورات المقترحة لآليات التشغيل، والاحتياجات الفنية والبشرية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن التشغيل الأمثل للمستشفى، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته، وتعظيم دوره في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وخدمة أهداف الجامعة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى استعراض آخر مستجدات المشروعات الطبية التي تنفذها الجامعة، وفي مقدمتها مشروع المستشفى الجامعي والطلابي، حيث أكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لرؤية الجامعة في تطوير بنيتها التحتية الطبية، بما يدعم المنظومة الصحية، ويلبي احتياجات المجتمع، ويعزز جودة التعليم والتدريب الطبي بجامعة دمياط.