محافظ دمياط يتفقد الصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم الأحد، الصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر ، وذلك للوقوف على الموقف الحالى بها ، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

وتفقد " الدكتور حسام الدين فوزى " الصالة وخطة العمل بها وما يتم تنفيذه من أنشطة رياضية بها و استضافتها للبطولات ، كما بحث خطة إدراج الصالة بعملية التطوير لرفع كفاءتها بالكامل ، وتعزيز العمل بها.

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة و وزارة الشباب والرياضة على دعم المنشآت الرياضية والشبابية ، بما يساهم في تعزيز الفاعليات الرياضية و تقديم أنشطة متميزة للشباب والنشء.