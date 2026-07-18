كانت بتتفسح والسواق دهسها .. أسرة ضحية حادث دمياط تروي تفاصيل الواقعة

كانت خارجه بتتمشي مع اولادها، فدهستها عربيه وتوفت في الحال أمام أعين اولادها على الطريق .

الحاجه نشوى مصطفي ابن قريه الشعراء بمركز دمياط تبلغ من العمر ٤٨ عاما ، اصطحبت أبناءها للتمشيه وقام سائق سياره ميكروباص باصطدمها ودهسها على الطريق الترابي المخصص لإمارة.

كان بتتمشي مع اولادها

يقول رضا الأسمر زوج المجنى عليها، انها كانت برفقه ابنتها وابنها وزوجه ابنها وأثناء سيرها على الطريق الترابي بالشعراء المخصص للماره إذ بسائق متهور قام بالاصطدام بالسيدة وابنتها وسقطت الام جثه هامدة على الفور وتعرضت الابنه لاصابات متفرقه وتم نقلهم إلى المستشفى.

دهس أنهم أمام اعينهم

وتابع، أن شهود العيان ومنهم ابنه الذي كان يسير برفقه زوجته خلف والدته على الطريق قاموا بالامساك بالسائق والذى تبين أنه غير واعى ويبدوا على حد قولهم" أنه تحت تأثير مواد مخدرة" وذلك لأنه لم يكتفي باصطدامهم فقط بل قام بدهس الام والسير من فوقها بعجل السيارة.

عايزين حقها

وطالب بالقصاص، وحاله السائق إلى المحاكمه العاجلة لانه كان سببا في إزهاق روح ام وزوجه لابناء في مقتبل العمر وحاليا يعانون من فقدان امهم في لحظة تهور من سائق لم يلتزم بتعليمات الطريق ولا القيادة.