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شاهد بطل الغربية .. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد بطل الغربية .. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي

بطل الشهامة في الغربية
بطل الشهامة في الغربية
محمد غالي

تحول شاب من أبناء محافظة الغربية إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثق مقطع فيديو لحظة قفزه في مياه ترعة القاصد لإنقاذ أسرة سقطت سيارتها الملاكي داخل الترعة إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا.

بطل الشهامة في الغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بشجاعة الشاب وسرعة استجابته، مؤكدين أن موقفه الإنساني أسهم في إنقاذ أفراد الأسرة من الغرق.

تفاصيل الواقعة

وقال أحمد مجدي ندا البنا، ابن قرية إبشواي التابعة لمركز قطور، إنه كان في طريقه إلى القاهرة عندما فوجئ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن سقوط إحداهما في ترعة القاصد.

وأضاف،  أنه لم يتردد في القفز إلى المياه فور مشاهدة السيارة تغرق، موضحا أن كل ما كان يشغله في تلك اللحظات هو الوصول إلى الركاب وإخراجهم قبل أن تغمرهم المياه بالكامل.

بطل الشهامة في الغربية

لحظات إنقاذ الأسرة

وأوضح أحمد أنه تمكن، بعد الوصول إلى السيارة، من تحطيم أحد الزجاج وفتحها للمساعدة في إخراج الركاب، مشيرا إلى أن جهود الإنقاذ تمت بمشاركة شاب آخر كان قد نزل إلى المياه قبله، حيث نجح الأخير في إخراج الطفلة الصغيرة، بينما تمكن أحمد من مساعدة الأم، في حين استطاع الأب الخروج من السيارة بنفسه بعد ارتفاع منسوب المياه داخلها.

وأشار إلى أن الأب والأم، رغم خطورة الموقف، كانا منشغلين بالاطمئنان على طفلتيهما قبل التفكير في نفسيهما، فيما حاول الأب مساعدة زوجته على الخروج أولا رغم المخاطر التي تعرض لها.

بطل الشهامة في الغربية

بطل الشهامة في الغربية

وأكد أحمد أن إجادته للسباحة منذ سنوات كانت عاملا حاسما في التعامل مع الموقف، قائلا إن الله وفقه للمشاركة في إنقاذ الأسرة، معربا عن سعادته بخروج جميع أفرادها سالمين.

وأضاف أن عددا من المواطنين وسائقي السيارات توقفوا فور وقوع الحادث، وساهموا في عمليات الإنقاذ بإلقاء الحبال وتقديم الدعم حتى تم إخراج الأسرة من المياه، قبل نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مطالب بتكريمه

وعقب انتشار الفيديو، طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكريم أحمد مجدي البنا، تقديرا لموقفه الإنساني وشجاعته في إنقاذ أسرة كاملة من الغرق، مؤكدين أن ما قام به يجسد قيم الشهامة والمسؤولية المجتمعية.

بطل الشهامة في الغربية بطل الشهامة الغربية إنقاذ أسرة داخل ملاكي قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي

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