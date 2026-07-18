البيطريين: تحصين وتعقيم الكلاب الضالة قبل إعادة إطلاقها لحماية المواطنين

قال الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك لائحة تنفيذية وُضعت عام 2025 لتنظيم آليات التعامل مع الحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على إجراءات علمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الحيوانات.

تحصين وتعقيم الكلاب الضالة

وأوضح البنداري، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن اللائحة تتضمن خطوات محددة تشمل تحصين وتعقيم الكلاب الضالة، إلى جانب فحص حالتها الصحية قبل إعادة إطلاقها مرة أخرى في البيئة، بما يضمن الحد من انتشار الأمراض.

التعامل مع ملف الكلاب الضالة

وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المجتمع، خاصة من الأمراض التي قد تنتقل عبر الحيوانات، وفي مقدمتها مرض السعار، مؤكدًا أهمية التعامل مع ملف الكلاب الضالة وفق أسس علمية ومنظمة.

وشدد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند وجود أي كلب يمثل خطورة على المواطنين، موضحًا أن التعامل مع الحيوانات العقورة يحتاج إلى إجراءات آمنة ومدروسة بعيدًا عن التصرفات الفردية.

مشكلات بيئية وصحية

كما حذر البنداري من ظاهرة الإطعام العشوائي للكلاب في الشوارع، خاصة من خلال إلقاء مخلفات المجازر أو محال الدواجن، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يسبب مشكلات بيئية وصحية، فضلًا عن احتمالية انتقال الملوثات والأمراض إلى الإنسان.

التعامل الصحيح مع الحيوانات

وأكد أن التعامل الصحيح مع الحيوانات الضالة يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا بين المواطنين والجهات المعنية، بما يحقق حماية الصحة العامة ويحافظ على سلامة البيئة.