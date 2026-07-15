رئيس زراعة الشيوخ: أكثر من مليون و 300 حالة عقر من الكلاب الضالة دخلت المستشفيات

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزرعة والري بمجلس الشيوخ ، إن الكلاب الضالة تمثل مشكلة كبيرة جدا ، والتقينا في اللجنة هيئة الخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية ومناديب من محافظة الجيزة وسكرتير عام المحافظة ، ووصلت إليها إعتداءات من الكلاب الضالة لبعض الأطفال خصوصا في شمال سيناء ، وكان لابد أن نستدعي الجهات المختصة.

وأضاف البطران خلال حواره لـ"صدى البلد" : وفوجئنا بأن مشكلة الكلاب الضالة متشعبة لأن الكلاب تلد كل أسبوعين ، ومعنى ذلك أن هناك نمود غير عادي ، وليس هناك أماكن لإحتجازهم ، لأنهم يحتاجوا إلى أماكن واسعة ، وفصل الإناث عن الذكور ولابد من تطعيمهم ، كما أن تكلفة تطعيمهم تصل إلى المليارات سنويا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ : ولو لم تلتفت الدولة إلى مشكلة الكلاب الضالة ولجأت إلى حلول قاطعة فيها ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا ، وخصوصا أن أكثر من مليون و 300 حالة تم إثبات عقرها من الكلاب الضالة في المستشفيات ، وأرى أنه لابد من وجود منظومة علاج. ، وخصوصا أن القمامة في أماكن كثيرة ، ويجب على الحكومة أن تضع سياسة للحد من هذه الظاهرة.

واختتم: يجب فصل الكلاب الضالة و تعقيمها من خلال الحقن ، خاصة وأنها تكون في حالة صرع حينما تقوم بعقر المواطنين في الشوارع.