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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: أكثر من مليون و 300 حالة عقر من الكلاب الضالة دخلت المستشفيات

حوار معتز الخصوصي مع النائب محسن البطران رئيس زراعة الشيوخ
حوار معتز الخصوصي مع النائب محسن البطران رئيس زراعة الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزرعة والري بمجلس الشيوخ ، إن الكلاب الضالة تمثل مشكلة كبيرة جدا ، والتقينا في اللجنة هيئة الخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية ومناديب من محافظة الجيزة وسكرتير عام المحافظة ، ووصلت إليها إعتداءات من الكلاب الضالة لبعض الأطفال خصوصا في شمال سيناء ، وكان لابد أن نستدعي الجهات المختصة.

وأضاف البطران خلال حواره لـ"صدى البلد" : وفوجئنا بأن مشكلة الكلاب الضالة متشعبة لأن الكلاب تلد كل أسبوعين ، ومعنى ذلك أن هناك نمود غير عادي ، وليس هناك أماكن لإحتجازهم ، لأنهم يحتاجوا إلى أماكن واسعة ، وفصل الإناث عن الذكور ولابد من تطعيمهم ، كما أن تكلفة تطعيمهم تصل إلى المليارات سنويا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ : ولو لم تلتفت الدولة إلى مشكلة الكلاب الضالة ولجأت إلى حلول قاطعة فيها ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا ، وخصوصا أن أكثر من مليون و 300 حالة تم إثبات عقرها من الكلاب الضالة في المستشفيات  ، وأرى أنه لابد من وجود منظومة علاج. ، وخصوصا أن القمامة في أماكن كثيرة ، ويجب على الحكومة أن تضع سياسة للحد من  هذه الظاهرة.

واختتم: يجب فصل الكلاب الضالة و تعقيمها من خلال الحقن ، خاصة وأنها تكون في حالة صرع حينما تقوم بعقر المواطنين في الشوارع.

النائب محسن البطران رئيس لجنة الزرعة والري بمجلس الشيوخ الكلاب الضالة هيئة الخدمات البيطرية محافظة الجيزة

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