مستبعد منذ عامين.. الأوقاف: لا صلة لنا بصاحب فيديو الكلاب الضالة

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا للرد على مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المسنين مدعيًا أنه يعمل خطيبًا بالوزارة، خلال مشادة كلامية مع شخص آخر على خلفية الخلاف حول طريقة التعامل مع الكلاب الضالة في محيط سكنهما.

استبعاد سابق ونفي قاطع للصفة الوظيفية

وأكدت الوزارة أن الشخص الظاهر في الفيديو لا ينتمي إليها بأي صفة حالية، موضحة أنه كان يؤدي مهام الخطابة بشكل تطوعي في إحدى الإدارات التابعة لها، قبل أن يتم استبعاده منذ ما يقرب من عامين، بسبب مخالفته المنهج الأزهري في الفهم والدعوة، وهو ما أنهى أي صلة رسمية تربطه بالوزارة بشكل نهائي.

وشددت وزارة الأوقاف على أن تعاليم الإسلام تقوم على الرحمة والرفق بكافة المخلوقات، بما في ذلك الحيوانات، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يتم في إطار من الحكمة والالتزام بالقانون، وبما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على القيم الإنسانية والدينية.

وأشارت الوزارة إلى أن ملف الكلاب الضالة يخضع لاهتمام حكومي ومتابعة على مستوى مؤسسات الدولة، حيث تمت مناقشته داخل مجلس الوزراء، الذي أصدر توجيهات واضحة للعمل على تنفيذ حلول علمية متكاملة، تضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان والمعايير المنظمة لذلك.

تحذير من تداول معلومات غير دقيقة

واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، خاصة فيما يتعلق بنسب الصفات الوظيفية للأشخاص، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في أخطاء قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.