الأوقاف تبدأ استقبال طلبات إيفاد الأئمة والقراء لإحياء ليالي رمضان 1448هـ بالخارج

أعلنت وزارة الأوقاف بدء استقبال الدعوات الواردة من الدول والمراكز والجمعيات الإسلامية المعتمدة الراغبة في استقدام الأئمة والقراء من أبناء الوزارة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار رسالتها الدعوية العالمية وحرصها على خدمة الجاليات الإسلامية والمراكز الدينية في مختلف دول العالم.

استقبال طلبات إيفاد الأئمة والقراء لإحياء ليالي رمضان 1448هـ بالخارج

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما اعتادت عليه جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الأوقاف، من تلبية طلبات الدول والمؤسسات الإسلامية بإيفاد نخبة من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك؛ للإسهام في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وإحياء الشعائر الرمضانية في مختلف أنحاء العالم.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة أن ترد جميع الدعوات عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، من خلال سفارات جمهورية مصر العربية وقنصلياتها العامة بالخارج، سواء كانت مقدمة من المراكز والجمعيات الإسلامية المعتمدة أو في إطار الدعوات الخاصة، وذلك ضمانًا لحسن التنظيم واستكمال الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الطلبات تُرسل إليها عبر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أن ترد قبل حلول شهر رمضان المبارك بوقت كافٍ، وبحد أقصى أول شهر شعبان 1448هـ، حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيفاد وإنهاء ترتيبات السفر وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

ونوهت الوزارة إلى أنه لن يُنظر في أي طلبات ترد بعد الموعد المحدد، نظرًا لما تتطلبه إجراءات الإيفاد من ترتيبات إدارية وتنظيمية تستلزم فترة زمنية مناسبة قبل بدء الشهر الكريم.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في أداء رسالتها الدعوية داخل مصر وخارجها، بما يعكس مكانة الأزهر الشريف والأوقاف المصرية وريادتهما في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين حول العالم.