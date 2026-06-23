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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تبدأ استقبال طلبات إيفاد الأئمة والقراء لإحياء ليالي رمضان 1448هـ بالخارج

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء استقبال الدعوات الواردة من الدول والمراكز والجمعيات الإسلامية المعتمدة الراغبة في استقدام الأئمة والقراء من أبناء الوزارة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار رسالتها الدعوية العالمية وحرصها على خدمة الجاليات الإسلامية والمراكز الدينية في مختلف دول العالم.

إيفاد نخبة من الأئمة والقراء

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما اعتادت عليه جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الأوقاف، من تلبية طلبات الدول والمؤسسات الإسلامية بإيفاد نخبة من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك؛ للإسهام في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وإحياء الشعائر الرمضانية في مختلف أنحاء العالم.

وشددت الوزارة على ضرورة أن ترد جميع الدعوات عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، من خلال سفارات جمهورية مصر العربية وقنصلياتها العامة بالخارج، سواء كانت مقدمة من المراكز والجمعيات الإسلامية المعتمدة أو في إطار الدعوات الخاصة، وذلك ضمانًا لحسن التنظيم واستكمال الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

كيفية إرسال الطلبات

وأوضحت الوزارة أن الطلبات تُرسل إليها عبر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أن ترد قبل حلول شهر رمضان المبارك بوقت كافٍ، وبحد أقصى أول شهر شعبان 1448هـ، حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيفاد وإنهاء ترتيبات السفر وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

ونوهت الوزارة إلى أنه لن يُنظر في أي طلبات ترد بعد الموعد المحدد، نظرًا لما تتطلبه إجراءات الإيفاد من ترتيبات إدارية وتنظيمية تستلزم فترة زمنية مناسبة قبل بدء الشهر الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في أداء رسالتها الدعوية داخل مصر وخارجها، بما يعكس مكانة الأزهر الشريف والأوقاف المصرية وريادتهما في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وخدمة المسلمين حول العالم.

الأوقاف القراء رمضان وزارة الأوقاف إيفاد الأئمة والقراء

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