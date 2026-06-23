شيخ الأزهر يستقبل وزير أوقاف إقليم كردستان العراق لدعم التعاون العلمي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور بيشتيوان صادق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين.

وأكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر بالعراق، مشيرًا إلى أن الطلاب العراقيين والأكراد الذين وفدوا للدراسة بالأزهر عبر التاريخ أسهموا في ترسيخ هذه العلاقة وتعزيزها، مشيرا إلى أن الأزهر يستضيف حاليًا 244 طالبًا من إقليم كردستان في مختلف المراحل التعليمية، كما يقدم 25 منحة دراسية مخصصة لطلاب معهد أربيل بكردستان للالتحاق بمختلف التخصصات العلمية بجامعة الأزهر، مؤكدًا استعداد الأزهر لتعزيز أوجه التعاون العلمي والدعوي مع الإقليم.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يبذله فضيلته من جهود كبيرة في نشر قيم السلام والتسامح، مؤكدًا أن الأزهر يمثل القلعة العلمية والدينية التي يتطلع أبناء كردستان إلى الالتحاق بها والنهل من علوم شيوخها وعلمائها، معربا عن تقديره الكبير لما يقدمه الأزهر من دعم علمي وتعليمي لأبناء كردستان العراق.