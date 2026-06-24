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الأوقاف لـ صدى البلد: إعادة فتح ضريح مسجد الحسين فجر الجمعة القادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف لـ صدى البلد: إعادة فتح ضريح مسجد الحسين فجر الجمعة القادم

غلق ضريح مسجد الحسين
غلق ضريح مسجد الحسين
عبد الرحمن محمد

كشف الدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن موعد إعادة فتح ضريح الإمام الحسين بعد غلقه اليوم الأربعاء.

وقال سيد عبد الباري، لصدى البلد، إنه تم غلق ضريح مسجد الإمام الحسين فجر اليوم الأحد لعمل الصيانة اللازمة في الضريح، منوها أنه سيتم إعادة فتح ضريح الحسين فجر يوم الجمعة القادم.

وأكد سيد عبد الباري، أن غلق ضريح مسجد الحسين ليس له أي علاقة بالصلاة داخل مسجد الحسين، منوها بأن المسجد يستقبل المصلين بشكل طبيعي في الصلوات الخمس المفروضة على مدار اليوم.

غلق ضريح الحسين

وقررت وزارة الأوقاف، غلق ضريح مسجد الحسين بسبب أعمال الصيانة التي تزامنت مع ذكرى الاحتفال بيوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم لعام 1448 هجرية.

ورصد موقع صدى البلد، كواليس غلق ضريح الإمام الحسين، الذي أغلقت إدارة المسجد أبوابه، وعلقت منشورا على الأبواب كتبت فيه "مغلق للصيانة".

ضريح الحسين

بينما يتوافد المصلين على مسجد الحسين لأداء الصلوات اليومية المفروضة بشكل عادي دون أي تأثير على أداء الصلاة داخل المسجد أو غلق أبوابه أمام المصلين.

أعمال مُستحبة في يوم عاشوراء

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفّر ذنوب السنة التي قبله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يُستحب للمسلم صيام يوم تاسوعاء، وهو اليوم التاسع من شهر المحرم، إلى جانب صيام يوم عاشوراء.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أنه يُستحب كذلك صيام يوم الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع»، وكذلك قوله: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده».

وفيما يتعلق بالأعمال المستحبة في يوم عاشوراء، أكدت الإفتاء أن من أبرزها التوسعة على الأهل، حيث يُستحب أن يوسع المسلم على أهل بيته في هذا اليوم ولو بأبسط أنواع الطعام والشراب، وقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وقال جابر رضي الله عنه: «جربناه فوجدناه كذلك»، وقال أبو الزبير مثله.

كما أشارت إلى أن من الأعمال المستحبة أيضًا في يوم عاشوراء قراءة القرآن الكريم، والإكثار من الصدقات، وقيام الليل.

وتابعت أن من السنن كذلك الإكثار من الدعاء في يومي تاسوعاء وعاشوراء، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها:
(يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين).

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