الأوقاف تتابع انتظام العمل الدعوي والإداري ببورسعيد.. صور

أجرت لجنة من وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء 24 من يونيو 2026م، مرورًا انضباطيًا على مديرية أوقاف بورسعيد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها وزارة الأوقاف للوقوف على انتظام سير العمل بالمديريات الإقليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتشكلت اللجنة من الشيخ علي الدين أبو عوض - مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ أحمد فاروق حسيني - عضو الحوكمة، والشيخ محمد حسن رميح - عضو الحوكمة، والأستاذ علاء رضوان - المفتش المالي والإداري بالحوكمة.

وتابعت اللجنة خلال الزيارة انتظام العمل بالمديرية، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، كما راجعت عددًا من الجوانب الإدارية والمالية، ووقفت على مستوى الأداء بالمديرية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم الانضباط المؤسسي والحوكمة الرشيدة.

ويأتي هذا المرور في إطار متابعة سير العمل ميدانيًا، والتأكد من الالتزام بالضوابط الإدارية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية على الوجه الأكمل.

غلق ضريح مسجد الحسين

وقررت وزارة الأوقاف، غلق ضريح مسجد الحسين بسبب أعمال الصيانة التي تزامنت مع ذكرى الاحتفال بيوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم لعام 1448 هجرية.

ورصد موقع صدى البلد، كواليس غلق ضريح الإمام الحسين، الذي أغلقت إدارة المسجد أبوابه، وعلقت منشورا على الأبواب كتبت فيه "مغلق للصيانة".

بينما يتوافد المصلين على مسجد الحسين لأداء الصلوات اليومية المفروضة بشكل عادي دون أي تأثير على أداء الصلاة داخل المسجد أو غلق أبوابه أمام المصلين.