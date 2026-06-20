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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف: تخريج دفعة «الإمام حسن العطار» يجسد رؤية الدولة لبناء الإنسان

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن تخريج دفعة «الإمام حسن العطار» بالأكاديمية العسكرية المصرية يأتي تجسيدًا واضحًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان وإعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًا وفكريًا، قادرة على مواكبة متغيرات العصر.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بحفل التخريج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، أن برنامج إعداد الدعاة استمر لمدة ستة أشهر، وقدم نموذجًا متقدمًا للتدريب المتكامل الذي يجمع بين العلوم الشرعية والإنسانية وبناء الوعي وصقل الشخصية.

اختيار دقيق للخريجين وبرامج علمية مكثفة

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الدعاة المتخرجين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تعتمد على الكفاءة والتميز العلمي، مؤكدًا أن طبيعة رسالة الدعوة تتطلب إعدادًا علميًا وفكريًا متقدمًا يجمع بين الأصالة الشرعية وفهم الواقع المعاصر.

وأضاف أن البرنامج التدريبي شمل علومًا متعددة، إلى جانب تنمية المهارات الفكرية والمجتمعية، بما يضمن إعداد داعية واعٍ ومؤهل للتعامل مع قضايا المجتمع المختلفة.

259 خريجًا بمستويات علمية ومهارية متنوعة

وكشف الوزير أن الدفعة تضم 259 داعية، من بينهم 15 حاصلين على شهادة القراءات، و26 من أصحاب الأصوات الحسنة، و20 حاصلين على درجة الماجستير، واثنان من حملة الدكتوراه، إضافة إلى 11 يجيدون لغة أجنبية على الأقل، فضلًا عن عدد من الباحثين بالدراسات العليا.

وأكد أن هذا التنوع العلمي يعكس حجم الجهد المبذول في إعداد كوادر دعوية تجمع بين العلم الشرعي والانفتاح الثقافي.

تقدير لدور الأكاديمية العسكرية في إعداد الكوادر الوطنية

وأشاد وزير الأوقاف بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في دعم برامج التأهيل والتدريب، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا مهمًا في إعداد الإنسان المصري بشكل متكامل.

رسالة للخريجين: حملوا الدعوة بالعلم والاعتدال

وفي ختام كلمته، وجه الوزير التهنئة للخريجين، داعيًا إياهم إلى حمل رسالة الدعوة بالعلم والحكمة والاعتدال، والمساهمة في نشر القيم الأخلاقية ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة الوطن والمجتمع.

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