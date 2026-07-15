مصادر: لبنان يطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار

ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما أن لبنان يطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب اللبناني وصف مفاوضات اليوم بالبناءة والإيجابية.

وبيّنت المصادر أن منطقتان تجريبيتان سيتم العمل بهما في المرحلة الأولى إحداهما بها تواجد عسكري إسرائيلي والثانية تحت النيران الإسرائيلية أي على تخومها على أن تحدد خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت لاحق ؛ أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن أمله في أن تسفر المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل عن إحلال السلام في لبنان.

وقال تاياني، في تصريحات إعلامية على هامش فعالية أقيمت في وزارة الخارجية الإيطالية بروما، "لقد تحدثت مع المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين، الذين وافقوا على روما كمكان لإجراء محادثات السلام، ونأمل أن ينعم لبنان أخيرا بالسلام".

وأضاف تاياني أن "قرار نقل المفاوضات إلى روما دليل على الدور المهم الذي تقوم به إيطاليا في بناء السلام"، مشيرا إلى أنه من خلال مشاركة إيطاليا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتدريب أفراد القوات المسلحة اللبنانية، فإنها تسعى لأن تكون من اللاعبين الرئيسيين في بناء لبنان حر.

تأتي تلك التصريحات بعد بدء لبنان وإسرائيل، يوم أمس /الثلاثاء/، جولة جديدة من محادثات السلام في روما.