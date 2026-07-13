جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما غداً

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تنطلق في روما وسط استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ما يعكس غياب الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وأضافت أن إسرائيل تربط الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين شمال وجنوب نهر الليطاني بشروط، أبرزها التأكد من قدرة الجيش اللبناني على إدارة تلك المناطق، وعدم وجود عناصر من حزب الله فيها، وفق الرواية الإسرائيلية.

وأشارت أبو شمسية إلى أن تل أبيب تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلاً، إلا أن العمليات العسكرية والانتهاكات المتواصلة على الأرض تعكس تناقضاً بين التصريحات السياسية والواقع الميداني.