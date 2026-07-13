قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي
إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
إسماعيل عبد الغفار: منظومة التير خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى
القبض على المتهم بقتل كلب بالمنوفية
قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل ينسحب ويترك الاحتلال جنوب لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله.. الإجابة لدى كاتس

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في واحدة من أقوى التصريحات التي تدين الاحتلال وتظهر حجم الوحشية والرغبة في الانتقام والقتل، اعترف وزير حرب الاحتلال باتباعهم سياسة التدمير المنهجي في جنوب لبنان، على غرار ما تعرض له قطاع غزة.

أكد وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس معترفا بأن الاحتلال قام بتخريب متعمّد واسع في قرى جنوب لبنان على غرار ما فعله في قطاع غزة. 

 قال كاتس إنه سوّى عشرات القرى الحدودية بالأرض، وأقام منطقة عازلة خالية من السكان على طول الحدود مع لبنان.

أضاف كاتس إن الاحتلال نفّذ في جنوب لبنان ما وصفه بـ"نموذج رفح"، مضيفا: "قلت إن جنوب لبنان سيتحول إلى غزة وسندمر كل شيء هناك، وهذا بالضبط ما فعلناه".

وزعم أن جيش الاحتلال دمّر البنية التحتية والمنازل في 24 قرية حدودية، مدعيا أن حزب الله استخدمها مواقع عسكرية، مشيرا إلى أن عمليات الهدم نُفذت باستخدام الجرافات والمتفجرات.

وأضاف أن ما بين 15 ألفاً و20 ألف منزل دُمّر خلال العمليات، وأن نحو 90% من المباني في القرى المستهدفة سُويت بالأرض، فيما أصبحت المنطقة المحاذية للحدود، وفق ادعائه، خالية من السكان المدنيين.

كما زعم كاتس أن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع في جنوب لبنان، وهي مساحة تعادل قرابة ضعفي مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى أن قواته تعتمد سياسة تقوم على الاحتلال والسيطرة الدائمة، وليس تنفيذ عمليات عسكرية مؤقتة.

وفي سياق حديثه، ادعى وزير جيش الاحتلال أن "إسرائيل" قتلت نحو 9 آلاف من مقاتلي حزب الله منذ بدء المواجهة، بينهم نحو 3500 خلال عملية "زئير الأسد"، كما زعم اكتشاف شبكة أنفاق واسعة في جنوب لبنان قال إنها أُنشئت بدعم وتمويل إيراني، على حد زعمه.

وأكد أن حكومة الاحتلال أصدرت تعليمات بإقامة مواقع عسكرية ثابتة في المناطق التي تسيطر عليها قواتها، مشددا على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تشمل نزع سلاح حزب الله في جميع الأراضي اللبنانية، وليس في الجنوب فقط.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت يواصل فيه الاحتلال خروقاته واعتداءاته في جنوب لبنان، رغم توقيع لبنان والاحتلال، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" في 26 يونيو 2026، ينص على العمل لإنهاء الصراع ومعالجة أسبابه.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل الاحتلال عدوانه على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4322 شخصاً وإصابة 12203 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.

الاحتلال كاتس جنوب لبنان دمار تخريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة : تنمية الكوادر المؤهلة تمثل محوراً أساسياً في التطوير المؤسسي

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

رئيسة قومي المرأة ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تبحثان تعزيز التعاون بمجالات تمكين المرأة وبناء القدرات

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية

بالصور

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد