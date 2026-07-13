شهيد واعتقالات واقتحامات في مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.



في القدس، استشهد فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت، صباح اليوم، نقل جثمان شهيد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في البلدة.

فيما أفادت مصادر محلية، أن الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب جدار بير نبالا شمال شرق القدس المحتلة هو نصر زعل كعابنة.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال، الليلة، منزلًا خلال اقتحام منطقة واد معالي في مدينة بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت عددًا من منازل الأهالي، كما اقتحمت لاحقًا بلدة ميثلون جنوب المدينة، وسط انتشار عسكري.

وفي رام الله والبيرة، شنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت ترمسعيا، وكفر مالك، ووسط مدينة رام الله وحي الطيرة، إضافة إلى دير عمار غرب المدينة، فيما هاجمت مجموعات من المستوطنين قرية برقا شرق رام الله وحاولت سرقة أغنام أحد المزارعين، كما أغلق مستوطنون بالحجارة الطريق أمام عائلة عواد في بلدة ترمسعيا.

لم يكن مصير نابلس مختلفا، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز جاسر أبو حمادة أثناء مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل الشاب باسل اشتيوي عقب مداهمة منزله.

أما الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وداهمت عددًا من منازل الأهالي، كما اعتقلت الشاب إسلام عمر .

ولم تسلم أريحا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس في مدينة أريحا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.