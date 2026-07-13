إغاثة وتمكين.. تعاون بين القومي للمرأة وشؤون المرأة الفلسطينية

لتقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بـ منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم جهود الإغاثة الموجهة للأسر والنساء الفلسطينيات، وتبادل الخبرات في البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة.

على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام».



وأكدت أمل عمار، حرص المجلس على تعزيز التعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. كما أكدت تضامن مصر الكامل مع المرأة الفلسطينية، وتقديرها لصمودها ودورها المحوري في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

فيما استعرضت منى الخليلي جهود وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وأبرز البرامج التي تنفذها لدعم المرأة الفلسطينية، كما تناولت أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر للاستفادة من خبراته المتراكمة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبناء القدرات، وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة،يشهد مشاركة واسعة من وزيرات شؤون المرأة والأسرة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يناقش سبل تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، وتوسيع فرص التعليم وبناء القدرات، ودعم مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدول المنظمة.