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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء
خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء
عبد الرحمن محمد
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تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم المسح على الجورب طوال الصلوات الخمس بعد أن توضأ في السابعة صباحًا وارتدى الجورب، وهل يجوز له الاستمرار في المسح عليه بقية اليوم، حيث أوضح الشيخ محمد عبد السميع أن المسح على الجورب جائز إذا توافرت فيه الشروط الشرعية، وهي أن يكون ساترًا لمواضع الفرض كاملة، وأن يكون سميكًا بحيث لا يشف، وفي هذه الحالة يجوز للمقيم أن يمسح عليه لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة.

وحذر أمين الفتوى من خطأ شائع يقع فيه بعض الناس أثناء الوضوء، يؤدي إلى بطلان المسح على الجورب لعدم تحقق شرط تمام الطهارة، موضحًا أن بعض الأشخاص يقومون بغسل القدم اليمنى ثم يرتدون الجورب مباشرة، ثم يغسلون القدم اليسرى ويرتدون الجورب الآخر، وهذا التصرف غير صحيح، لأن الواجب هو غسل القدمين معًا ضمن الوضوء الكامل، ثم بعد الانتهاء تمامًا من الطهارة يتم ارتداء الجوربين، حتى يكون المسح عليهما بعد ذلك صحيحًا.

وفيما يتعلق بحكم التيمم،  أمين الفتوى أن التيمم يكون جائزًا في حالات عدم وجود الماء أو عند العجز عن استخدامه بسبب المرض أو إذا كان استعماله يؤدي إلى تأخر الشفاء، أما في حالة وجود الماء مع شدة برودة الطقس فلا يجوز ترك الغسل، إذ يمكن تسخين الماء والقيام بالطهارة على الوجه الصحيح.

حكم النوم بعد الوضوء وارتداء الجورب

كما ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء حول حكم النوم بعد الوضوء وارتداء الجورب، حيث أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من ارتدى الجورب وهو على وضوء يحق له المسح عليه يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، لكن يجب الانتباه إلى أن النوم الكامل ينقض الوضوء ويستلزم إعادته قبل الصلاة، بينما الإغفاء الخفيف الذي لا يفقد فيه الإنسان وعيه بما يدور حوله لا يوجب إعادة الوضوء.

وفي سياق متصل، شدد الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية على عدم جواز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض، وهو كامل القدمين مع الكعبين، موضحًا أن من شروط صحة المسح أن يكون الجورب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يكون مما يمكن المشي عليه دون أن ينكشف.

دار الإفتاء أحكام المسح على الجورب حكم التيمم الوضوء المسح على الشراب أمين الفتوى

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