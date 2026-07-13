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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تتراجع 1.8% وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وتزايد العزوف عن المخاطرة

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ
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تراجعت عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الإثنين / ، مواصلة تعرضها لضغوط بيعية في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.8% لتسجل 62,853.40 دولار، فيما تراجعت معظم العملات الرقمية الأخرى، لتبقى قرب أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام الجاري.

وامتدت الخسائر إلى العملات المشفرة الأخرى، حيث تراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% إلى 1,783.46 دولار، كما انخفضت عملة "إكس آر بي" بنسبة 1.7%.

وتراجعت كذلك عملات سولانا وكاردانو و"بي إن بي" بنسب تراوحت بين 0.2% و3%، فيما هبطت عملة "دوجكوين" بنسبة 1.2%، وتراجعت عملة "TRUMP$" بنسبة 2.2%.

يأتي هذا التراجع في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تضارب التصريحات بشأن وضع مضيق هرمز، حيث أكدت واشنطن استمرار حركة الملاحة عبر المضيق، بينما أشارت طهران إلى أن العبور عبره بات محدودًا إلى حد كبير.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، ما أثار مخاوف المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، واحتمال استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة في الولايات المتحدة لفترة أطول.

ويرى محللون أن بيئة الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا، بما في ذلك العملات المشفرة، الأمر الذي زاد الضغوط على سوق الأصول الرقمية منذ تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران.

كما استمرت البيتكوين في التداول عند مستويات تقل بنحو 50% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في أكتوبر الماضي، في ظل استمرار حالة الحذر في سوق العملات المشفرة، إلى جانب تحول جزء من السيولة الاستثمارية نحو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات منصة "SoSoValue" استمرار خروج التدفقات الرأسمالية من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين للأسبوع الثامن على التوالي، ما يعكس تراجع شهية المؤسسات للاستثمار في العملات المشفرة.

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