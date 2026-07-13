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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

46 متقدما لوظائف قيادية بوزارة العمل.. رداذ: اختيار الكفاءات القادرة على التطوير

جانب من اعمال التقديم
جانب من اعمال التقديم
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اختتم وزير العمل حسن رداد، مساء أمس الأحد، أعمال المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية المعلن عنها بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، والبالغ عددها 46 وظيفة، تشمل وظائف بالمستوى الوظيفي الممتاز، والمستوى الوظيفي العالي، ودرجة مدير عام، وذلك في إطار استكمال إجراءات الاختيار وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات والقيادات القادرة على قيادة منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق مستهدفات الوزارة.

 جرت المقابلات أمام لجنة مُشكلة برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف القيادية.

وأكد الوزير حسن رداد  أن الوزارة تحرص على اختيار قيادات تمتلك الكفاءة والخبرة والرؤية القادرة على التطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن معايير الجدارة والاستحقاق تمثل الأساس في جميع مراحل الاختيار، تنفيذًا لتوجهات الدولة في بناء جهاز إداري كفء وحديث.

وأوضح الوزير أن اللجنة قامت، على مدار أيام المقابلات، بتقييم المتقدمين وفق معايير موضوعية شملت الكفاءة المهنية، والخبرات العملية، والقدرات القيادية، والرؤى التطويرية، بما يعكس التزام الوزارة الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، واختيار العناصر الأكثر قدرة على قيادة العمل، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الإداري والحوكمة، وتحقيق أعلى معدلات الأداء المؤسسي.

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد

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