صحف الكويت تبرز مباحثات "السيسي وبن زايد" والهجمات الإيرانية ووفاة أمير قطر السابق

استحوذت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد في مدينة (العلمين) أمس والهجمات الإيرانية على الخليج ووفاة أمير قطر السابق، على اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الاثنين/.

فمن جانبها.. ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الرئيس السيسي ونطيره الإماراتي، ناقشا المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد،. وجرى تأكيد ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون والعمل المشترك في شأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة.

وفي السياق ذاته.، أشارت صحيفة "السياسة" الكويتية إلى أن الرئيسين المصري والإماراتي أكدا ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، كما أكدا حصرهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الشراكة القائمة بين البلدين بما يدعم التعاون في مختلف القطاعات ويواكب المصالح المشتركة لمصر والإمارات.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية، أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن إيران جددت اعتداءاتها الآثمة على دولة الكويت والإمارات ومملكة البحرين وقطر وسلطنة عمان ووسعتها لتشمل الأردن، حيث تصدت لها الدفاعات الجوية في هذه الدول بنجاح.

وأوضحت أن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ورابطة العالم الإسلامي ودولا عربية بينها مصر، أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلا من الكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن.

ولفتت الصحيفة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، د.فؤاد حسين جدد، خلال اجتماع مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة.

من جانب آخر، تصدر نبأ وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عناوين الصحف الكويتية، اليوم.. فتحت عنوان "قطر تودع باني نهضتها"، كتبت صحيفة "القبس" الكويتية تقول إن قطر شيعت المغفور له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد 12 يوليو عن عمر ناهز 74 عاما، ووري جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. وأشارت إلى أن الأمير الراحل يعد باني نهضة قطر الحديثة، فخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت "رؤية قطر الوطنية 2030" الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.