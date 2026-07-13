هبة السيسي تبدأ مرحلة جديدة في علاج السرطان.. وتخضع لأولى جلسات الإشعاع

بدأت الفنانة هبة السيسي مرحلة جديدة من رحلة علاجها من السرطان، بعدما خضعت سابقًا لجرعات العلاج الكيماوي، حيث كشفت خلال الساعات الماضية عن بدء جلسات العلاج الإشعاعي.

علاج الفنانة هبة السيسي

وشاركت هبة السيسي متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام" بصورة من داخل المركز الطبي، أوضحت من خلالها انطلاق جلسات العلاج الإشعاعي، في رسالة عكست إصرارها على مواصلة رحلة العلاج والأمل في التعافي.

وكانت هبة السيسي قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك خلال أول ظهور لها في برنامجها عقب أزمتها الصحية الأخيرة، والتي خضعت خلالها لعملية جراحية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع تطورات حالتها الصحية، وحرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء العاجل، متمنين لها تجاوز هذه المحنة والعودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.