زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هبة السيسي تكشف تفاصل إصابتها بالسرطان: عملت استئصال لـ 3 أورام وشعري وقع بعد أول جلسة كيماوي وانهرت عصبيًا

كشفت الفنانة هبة السيسي تفاصيل صعبة من رحلتها مع المرض، مؤكدة أنها تعرضت لصدمة كبيرة بعد خضوعها للعلاج الكيماوي وسقوط شعرها بشكل مفاجئ، وذلك خلال لقائها في برنامج "ورا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب.

وقالت هبة السيسي إنها خضعت في البداية لعملية جراحية تم خلالها استئصال ثلاثة أورام، وكان من المفترض أن تكتفي بالعلاج الإشعاعي ثم العلاج الهرموني، إلا أن نتيجة العينة كشفت أن المرض قد يعاود مهاجمتها، ما استدعى خضوعها للعلاج الكيماوي.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع سقوط شعرها بعد أول جلسة كيماوي، لكنها فوجئت بعد أسبوع بتساقطه بالكامل، موضحة: "لقيت شعري كله في الحمام، وما بقاش في راسي غير شعر صغير، وجالي انهيار عصبي". وأشارت إلى أنها قررت في النهاية حلق شعرها بالكامل لأنها لم تعد تحتمل تساقطه المستمر، خاصة أنه كان يتساقط حتى أثناء تناولها الطعام.

وتابعت أنها حاولت في البداية ارتداء باروكة، لكنها لم تشعر بالراحة مع شكلها، فقررت مواجهة الناس بشكلها الطبيعي، مؤكدة أن تلك اللحظة كانت نقطة تحول في تقبلها للأمر.

كما تحدثت عن لحظة معرفتها بالمرض، قائلة إنها لم تصدق التشخيص في البداية، وكانت تنتظر كل تحليل جديد على أمل أن تكون النتيجة غير صحيحة، مضيفة: "المرض ده كان آخر حاجة ممكن أتخيلها تحصل لي، ولحد دلوقتي مش قادرة أتقبله وزعلانة".

