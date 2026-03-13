اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام

قرر اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام الخاصة بشهر فبراير الماضي والتي تبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه حيث تشمل جميع المسابقات دوري نايل والقسم الثاني المحترفين والقسم الثاني ب والقسم الثالث وقسمي الثاني والثالث للكرة النسائية وكرة الصالات وكأس مصر.



وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت قيادة الكولومبي أوسكار رويز، تدشين مرحلة جديدة تهدف لإعادة صياغة منظومة التحكيم المحلي من خلال الاعتماد بشكل مكثف على العناصر الشابة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اللجنة لخلق جيل جديد من قضاة الملاعب يمتلك الطموح والقدرة على مواكبة التطورات السريعة.