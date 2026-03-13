قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
القسم الخارجي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دور بلاده في الشرق الأوسط سيظل “دفاعيًا”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع الدائر في المنطقة، مشيرًا إلى أن باريس تعمل على دعم حلفائها وضمان أمن الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارة إلى قبرص، حيث أعلن أن فرنسا نشرت نحو اثنتي عشرة سفينة حربية في مناطق مختلفة تشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع احتمال توسيع الانتشار ليشمل مضيق هرمز، في إطار دعم دفاعي للدول الحليفة التي تواجه تهديدات أمنية بسبب التصعيد الإقليمي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا الانتشار البحري يتضمن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة “شارل ديغول”، التي وصلت قبل نحو أسبوع إلى شرق البحر المتوسط، إضافة إلى سفن حربية أخرى وسفينتين مروحيتين، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في الحفاظ على موقف دفاعي صارم والمساهمة في استقرار المنطقة.

حماية الحلفاء وخفض التصعيد

وقال ماكرون إن فرنسا تقف إلى جانب الدول التي تعرضت لهجمات في إطار التصعيد العسكري الأخير، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على مصداقية الحلفاء والعمل في الوقت نفسه على خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع نطاق الصراع.

وأضاف أن باريس تسعى بشكل أساسي إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات الاستراتيجية، خصوصًا مع تصاعد المخاطر التي تهدد حركة السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة.

رسالة دعم لقبرص

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات عقب اجتماع ثلاثي في مدينة بافوس القبرصية جمعه بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وجاء اللقاء بعد حادثة اعتراض طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو قبرص الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق شدد ماكرون على أن أي هجوم على قبرص يعد هجومًا على أوروبا، في رسالة واضحة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بأمن الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.

مهمة لمرافقة السفن التجارية

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن البحرية الفرنسية تشارك حاليًا بسفينة حربية واحدة في مهمة حماية الملاحة، على أن يرتفع العدد إلى سفينتين في المرحلة المقبلة، ضمن انتشار أوسع قد يصل في المجمل إلى ثماني سفن حربية إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات.

كما كشف ماكرون أن العمل جارٍ على إنشاء مهمة مرافقة دفاعية بحتة يجري إعدادها بالتعاون مع دول أوروبية وغير أوروبية، وتهدف إلى مرافقة سفن الحاويات وناقلات النفط تدريجيًا لضمان أمنها.

وأوضح أن الهدف من هذه المهمة هو إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء المرحلة الأكثر حدة من الصراع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الخطة أو الدول المشاركة فيها.

مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة

وتأتي التحركات الفرنسية في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تأثير التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، خصوصًا مع التهديدات التي تواجه الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

ويرى مراقبون أن تعزيز الوجود العسكري الأوروبي في المنطقة يعكس قلقًا متزايدًا من احتمال اتساع رقعة المواجهة، في وقت تسعى فيه القوى الغربية إلى حماية طرق التجارة العالمية ومنع تعطّل شحنات النفط والغاز التي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز.

فرنسا ماكرون الشرق الأوسط إيران الحرب على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الشرقية

الكابتن طاهر أبو زيد

لدعم بلدياته.. طاهر أبو زيد يظهر في انتخابات المهندسين بالقاهرة | صور

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد