400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام
مفاجأة.. لماذا سحبت روسيا موظفيها من محطة بوشهر النووية في إيران؟
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجيبوتي تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي

وزير الخارجية و نظيرة الجيبوتي
وزير الخارجية و نظيرة الجيبوتي
فرناس حفظي

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الجمعة ١٣ مارس اتصالاً هاتفياً مع عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية.

أكد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، مشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً الحرص المتبادل على الدفع بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزاً أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية زيادة التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وإفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجيبوتي، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والمناطق اللوجستية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة اتساقاً مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد الوزير عبد العاطى على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وجدد الرفض التام وإدانة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى “أرض الصومال”، مؤكدا الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر مع التشديد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول مجمل التطورات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلم والأمن والاستقرار وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، لا سيما في ظل الترابط الوثيق بين أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

ساديو ماني

إصابة ساديو ماني تربك حسابات النصر قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي

محمد صلاح

شبكة بريطانية: محمد صلاح ضمن أفضل أجنحة العالم وصفقة تاريخية لـ ليفربول

أوتوهو الكونغولي

أوتوهو الكونغولي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

بالصور

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد