بعد شكوى برلماني ضده.. أحمد شوبير: صعب أغير أسلوبي وسأوضح الحقائق قريبًا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، تقديره وامتنانه لكل من وجّه له كلمات دعم وتشجيع خلال الفترة الأخيرة، موجّهًا رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه، ومؤكدًا أنه سيكشف قريبًا جميع الحقائق المتعلقة بما يُثار حوله.

وقال احمد شوبير: «خالص الشكر والاحترام والتقدير لكل من كتب كلمة طيبة في حقي»، مضيفًا أنه سيعمل قريبًا على توضيح كافة التفاصيل أمام الرأي العام، في إطار حرصه على الشفافية.

وشدد على أن أسلوبه الإعلامي يقوم على تقديم المعلومة الصحيحة مع الاستمتاع بالمحتوى، قائلًا: «أنا بشتغل إعلام للاستمتاع ومحاولة تقديم المعلومة الصحيحة، وده أسلوبي اللي من الصعب إني أغيره».

وفي سياق متصل، تزامنت تصريحات شوبير مع تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى مقدمة من النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، ضد الإعلامي، على خلفية بعض تصريحاته في برنامجي «هنا المونديال» المذاع عبر قناة النهار بتاريخ 10 يونيو، و«مع شوبير» المذاع عبر راديو أون سبورت بتاريخ 11 يونيو، بدعوى إساءتها لجماهير النادي المصري البورسعيدي.