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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: ارتفاع الحرارة المحسوسة فى الظل لهذا السبب

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، وليلا معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 35 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 32 23

بلطيم 30 22

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 29 23

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 33 18

رفح 32 18

رأس سدر 36 24

نخل 37 18

كاترين 28 15

الطور 33 26

طابا 34 22

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 36 26

الاسكندرية 33 22

العلمين الجديدة 32 21

مطروح 30 20

السلوم 32 21

سيوة 39 21

رأس غارب 38 24

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 26

حلايب 37 28

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 40 27

أبرق 44 28

جبل علبة 45 29

رأس حدربة 36 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 41 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 42 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 45 32

الرياض 44 28

المنامة 38 31

أبوظبى 39 28

الدوحة 42 31

الكويت 47 30

دمشق 33 17

بيروت 27 23

عمان 28 17

القدس 27 18

غزة 29 21

بغداد 42 28

مسقط 33 30

صنعاء 31 13

الخرطوم 43 30

طرابلس 27 20

تونس 30 18

الجزائر 24 18

الرباط 26 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 14

إسطنبول 24 16

إسلام آباد 34 24

نيودلهي 38 28

جاكرتا 32 24

بكين 26 17

كوالالمبور 33 24

طوكيو 28 20

أثينا 27 16

روما 32 16

باريس 26 13

مدريد 35 20

برلين 20 11

لندن 22 12

مونتريال 28 18

موسكو 27 15

نيويورك 34 20

واشنطن 35 21

نواكشوط 31 21

أديس أبابا 28 13

الأرصاد شديد الحرارة شبورة مائية نسب الرطوبة أمطار

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