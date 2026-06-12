قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: الاتفاق المؤقت مع واشنطن خطوة أولى.. والملف النووي سيُناقش لاحقا
عميد كلية الدعوة: استقرار الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع
ترامب يدعم منتخب أمريكا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.. وبوتشيتينو يتعهد بإسعاد الجماهير
"العلاج في الشارع" بديل فعّال.. خبير يكشف أسباب عودة المدمنين للتعاطي
قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات
تبدأ من 749 ألف جنيه.. 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر
كأس العالم 2026 | كندا تتأخر بهدف أمام البوسنة في الشوط الأول
التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة على خريطة التصنيفات الدولية
طلاب الثانوية الأزهرية في اختبار حقيقي أمام الفيزياء غدا
بسبب برمودا .. منع مستشار زاهي حواس من دخول حديقة عامة بمدينة فوة الأثرية
هل أرباح الودائع البنكية حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الخارجية الإيرانية: تقدم كبير في المباحثات.. ومضيق هرمز خاضع لسيادة إيران وسلطنة عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا السبت الموافق 13 يونيو 2026، موضحةً أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا مع ميل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 24 للصغرى و36 للعظمى، والوجه البحري من 23 إلى 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية من 21 إلى 32 درجة، بينما تسجل شمال الصعيد من 23 إلى 38 درجة، وجنوب الصعيد من 27 إلى 41 درجة.

ارتفاع الرطوبة 
أشارت "الأرصاد" إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين، مما يزيد من الشعور بالحرارة خلال فترات النهار.

وتوقعت "الهيئة" تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط رياح وأمطار خفيفة وفرص سحب منخفضة
أضافت "هيئة الأرصاد" أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ولفتت إلى تواجد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

الأرصاد تدعو لاتخاذ الاحتياطات ومتابعة التحديثات
اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها، بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها وفقًا لآخر صور خرائط الطقس.

السبت 13 يونيو 2026
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 31، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27


 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس طقس معتدل الحرارة شديد الحرارة درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية حرارة الطقس ارتفاع نسب الرطوبة سقوط أمطار خفيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبدالغفار

متحدث الصحة: الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة طبيب

جانب من الحلقة

يمن الحماقى : الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني حال تطبيقه بانتظام

الإدمان

خبير مكافحة إدمان: لا توجد قاعدة ثابتة لتحديد طريقة العلاج

بالصور

الصور الأولى من حفل زفاف زياد ابن الفنان سيد رجب

حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب

طريقة عمل المارشميلو في المنزل.. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة تحذر .. ضرب الأطفال يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويزيد فرص عدوانيتهم

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس؟ تعزيز المناعة

فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية

فيديو

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد